Il gieffino vip Ivan Gonzalez si è confidato con Barbara Alberti: “A 14 anni ho scoperto che mia sorella era in realtà mia mamma…”.

E’ una confessione inedita e molto intima quella cui Ivan Gonzalez si è lasciato andare con Barbara Alberti nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha raccontato di come ha scoperto che quella che credeva fosse sua sorella in realtà era sua madre.

“Quando sono nato, mia madre aveva solo 15 anni, ed io sono cresciuto insieme a mia nonna, una donna meravigliosa – ha spiegato il bel modello spagnolo – . Quindi da bambino ho sempre pensato che mia nonna fosse mia madre e mia madre fosse mia sorella, poi un giorno ho capito…”.

Il segreto rivelato da Ivan

“Non ho mai chiamato mia madre ‘mamma’, per me è come una sorella” ha ammesso Ivan Gonzalez. Poi a 14 anni, grazie alla carta d’identità, ha scoperto la verità, ed “è stata dura”: i suoi genitori biologici non erano quelli che lui conosceva. “Diceva: Ivan Gonzalez figlio di Vittoria e figlio di Antonio. E mi sono detto ‘Chi è Antonio? Mio padre è Juan'”.

“E’ stata una bella botta – ha sottolineato il gieffino vip – sono dovuto andare dallo psicologo”. Quando Barbara Alberti gli ha chiesto cosa è successo quando lui e sua madre si sono rivelati e come è cambiato il loro rapporto. La sua risposta è che ha continuato a “sentirla” come una sorella più che come una mamma. “Di certo – ha concluso la giornalista e scrittrice – sei cresciuto in una casa piena d’amore”.

EDS