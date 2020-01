Conosciamo meglio la storia di Fabio Scotto di Vetta: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente di Masterchef

Fabio Scotto di Vetta, 38 anni, originario di Napoli, è un avvocato. Si appassiona al mondo della cucina fin da piccolo. Dopo la scomparsa del padre, aiuta da subito sua madre ai fornelli. Il suo primo piatto è stato pasta al pomodoro, preparato insieme alla nonna. Ai microfoni di Masterchef ha svelato i motivi della sua partecipazione alla nuova edizione: “Da anni desideravo iscrivermi a MasterChef, ma non ho mai avuto il coraggio di farlo: quest’anno è stata mia moglie a farlo per me, e ora mi ritrovo qui… guadagnare il grembiule è stato duro ma incredibile, ricordo ancora quell’emozione. Ho gradito i complimenti di Chef Locatelli e Chef Barbieri, non mi aspettavo che il mio conterraneo Chef Cannavacciuolo fosse così severo! Questo mi sprona ancora di più: cercherò di dimostrargli cosa so fare.

Fabio Scotto di Vetta chi è il concorrente di Masterchef: i sogni

Il suo piatto forte è la preparazione del pesce, mentre quello che evoca emozioni sono i tagliolini al limone che mi cucinava mio papà. Sono tanti gli chef, a cui s’ispiri come Marianna Vitale, Niko Romito e Antonino Cannavacciuolo. In cucina non mancano mai la pasta e la farina. Si definisce una persona smart ed è sempre troppo disponibile e molte volte la gente se ne approfitta. Ai microfoni di Masterchef ha svelato: “Una volta mi trovavo in un residence e ho deciso di cucinare una bistecca. Quando mi sono messo ai fornelli in cucina si è alzato un fumo pazzesco ed è partito l’allarme antincendio… hanno dovuto evacuare tutto il piano!” Amo molto la musica, gli piace ascoltare Ludovico Einaudi, Stefano Bollani e Giovanni Allevi. Sposata, è innamorato delle sue due figlie. La moglie Arianna ha sempre creduto in lei. Grande tifoso di calcio, continua a giocare per passione con i suoi amici.