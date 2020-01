Elisabetta Canalis, scatto bollente su Instagram: “Nessuno come lei”

Ancora uno scatto bollente per la showgirl Elisabetta Canalis: la sua foto manda in tilt i milioni di follower sul suo profilo Instagram

Elisabetta Canalis è sempre più bella che mai. Una delle showgirl più amate dagli italiani riesce ancora a mostrarsi in tutta la sua bellezza sul suo profilo Instagram. Anche con un semplice scatto, che per molti è apparso bollente. L’ex velina di Striscia La Notizia si è fatta fotografare al mare in spiaggia con un costume bianco mozzafiato. Il tutto è avvenuto sulla sabbia delle Bahamas con la foto che raggiunge i 25mila mi piace ad un’ora dalla pubblicazione.

Elisabetta Canalis, quanti commenti su Instagram

Sono arrivati in poco tempo tanti commenti sotto al suo post con numerosi complimenti come “Spettacolo assoluto; nessuno come lei; quanto sei bella, Eli”. Una vera e propria bellezza che continua la sua vita negli Stati Uniti, non partecipando così nemmeno al compleanno della sua metà ai tempi di Striscia, Maddalena Corvaglia, che ha compiuto quarant’anni. La stessa Canalis è molto attenta alla forma fisica e alla sua alimentazione, come testimoniano le numerose storie e i post durante le sedute di cardio.