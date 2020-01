Elisa De Panicis sotto attacco: “Ma chi è per essere al GF Vip?”

Polemiche contro la modella e influencer Elisa De Panicis, la gieffina sotto attacco: “Ma chi è per essere al Grande Fratello Vip?”.

Fa ancora discutere Elisa De Panicis: la concorrente del Grande Fratello Vip è da un paio di giorni al centro delle polemiche. Modella e influencer con un milione di follower, non è nuova a esperienze televisive.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis rischia la squalifica: cosa ha fatto

Aveva preso parte a Uomini e Donne nel 2011 e, soprattutto, all’edizione 2015 di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi spagnola. Dopo quel reality, conobbe Cristiano Ronaldo, con ha avuto una breve ma intensa storia.

Leggi anche –> Elisa De Panicis, la verità sulla storia con Cristiano Ronaldo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pioggia di critiche su Elisa De Panicis del Grande Fratello Vip

Ma basta questo per potersi dire una vip e partecipare a un reality show a questi dedicato? Questa la domanda che si pongono in molti in Rete, mentre lei è già sotto accusa per gli attacchi a Napoli. Per la modella e influencer, questa partecipazione al Grande Fratello Vip, insomma, non sta avendo i risvolti che magari anche lei si sarebbe aspettata. E adesso arrivano anche le lamentele degli utenti Twitter.

In particolare, un’utente evidenzia: “Che cosa fa nella vita, come ha fatto ad arrivare al Grande Fratello Vip se non la conosce nessuno? La stessa domanda mi faccio su Andrea Denver”. Ma sulla modella incombe anche un’altra polemica, riguardante alcune sue uscite. La stessa utente sottolinea infatti: “Sei un personaggio, è ovvio che ti devi fare vedere in tv, ma se sei cosi preoccupata a mostrarti dovevi solo non partecipare al Grande Fratello Vip”.