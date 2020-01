Drupi, chi è la moglie Dorina Dato: carriera e curiosità

Il noto cantante Drupi è sposato con una sua corista dagli anni Ottanta, chi è la moglie Dorina Dato: carriera e curiosità sulla donna.

Il cantante Drupi ha sposato Dorina Dato. I due si sono conosciuti sul palco o, meglio, in sala prove visto che la donna era una delle coriste che lo accompagnava nei tour.

Avendo una passione comune per la musica, hanno anche collaborato artisticamente. Ad esempio, il disco Fuori target è stato scritto dalla coppia insieme.

Chi è Dorina Dato, la moglie del cantante Drupi

Drupi, nel corso degli anni ha acquistato una notorietà sempre crescente nell’Europa dell’est, mentre anche sua moglie Dorina Dato dei trascorsi artistici come cantante solista: a fine anni Settanta, ad esempio, incide il 45 giri ‘Bambino’. In un’intervista, il cantante ha raccontato: “Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée”. Fu il giornalista Gigi Vesigna ad affibbiarle, come ricorda lo stesso cantante, il nomignolo di “Druppina”.