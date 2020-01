Diana Del Bufalo, l’appello: “Non credete alle stupidaggini” – VIDEO

L’attrice Diana Del Bufalo risponde alle voci su una sua nuova relazione e lancia l’appello: “Non credete alle stupidaggini”.

Da qualche settimana, il comico Paolo Ruffini non starebbe più insieme alla sua fidanzata Diana Del Bufalo. Dietro la fine della relazione, potrebbe esserci il tradimento della giovane donna, scoperta dal talent show ‘Amici di Maria De Filippi’, al quale ha partecipato dal 2010, poi diventata una delle attrici più amate del nostro Paese. Peraltro, è emersa anche la confessione di Vanya Stone che già era stata al centro dell’attenzione per aver accusato Fausto Brizzi di presunte molestie. La giovane sostiene di essere stata amante di Ruffini.

Dopo la fine della relazione con Paolo Ruffini, secondo quanto scrive il settimanale ‘Chi’, la giovane attrice si sarebbe consolata tra le braccia di Cristiano Caccamo. In precedenza, le era stato affibbiato un flirt con Edoardo, fratello dell’ex gieffina Guendalina Tavassi. Diana Del Bufalo smentisce decisamente il gossip e lancia quasi un appello ai suoi follower: “Vi prego di non credere a queste stupidaggini”, scrive sulle Instagram Stories. Basterà il suo appello per riprendersi un po’ di privacy e tranquillità dopo un periodo non certo semplice?