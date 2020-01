C’è Posta Per Te: super ospiti nella seconda puntata – VIDEO

Super ospiti nella seconda puntata della stagione di C’è Posta Per Te, il programma condotto da Maria De Filippi: sono Can Yaman e Mara Venier.

Sabato 18 gennaio va in onda la seconda puntata, ancora attesissima, della trasmissione C’è Posta Per Te, condotta da Maria De Filippi. Johnny Depp, Luca Argentero e Cristiana Marino gli ospiti della prima puntata.

Leggi anche –> C’è Posta Per Te: quando inizia il programma di Maria De Filippi – VIDEO

Leggi anche –> Chiude la busta a C’è Posta per te, lui accoltella il rivale in amore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella seconda puntata molte saranno le sorprese che riserva come sempre la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ci sarà insieme a lei un’altra regina della televisione italiana: stiamo parlando di Mara Venier, reduce dal grande successo ottenuto con il programma Domenica In.

Ma soprattutto ci sarà un attore che anche in Italia sta riscuotendo un grande successo. Stiamo parlando di Can Yaman, volto di punta della telenovela turca Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, in cui interpreta il personaggio di Ferit Aslan. L’attore è talmente amato da avere qualcosa come 5,6 milioni di follower su Instagram.