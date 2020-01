Bambina investita ad Andria | attraversa la strada con la mamma dopo scuola

Bambina investita Andria: una ragazzina di 10 anni viene travolta da un’auto di passaggio proprio in quel momento, all’uscita da scuola.

Tragedia sfiorata con una bambina investita ad Andria, in puglia. Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando all’uscita da scuola la ragazzina, dell’età di 10 anni, è finita con l’essere travolta da una vettura che passava proprio in quel momento.

Subito i presenti hanno chiamato una ambulanza del 118, che è sopraggiunta nel breve volgere di pochi istanti. Portata in codice rosso all’ospedale Bonomo proprio ad Andria, alla bambina investita è stato riscontrato un trauma cranico fortunatamente di entità non preoccupante. Sarebbe leggero. Alla scena ha assistito anche la madre della bimba, che ha accusato un malore subito dopo. Ad investire la giovanissima un’altra donna al volante di una Toyota Yaris. Quest’ultima si è subito fermata per prestare soccorso.

Bambina investita, stava attraversando la strada con la mamma

Il tutto ha avuto luogo all’esterno della scuola elementare ‘Aldo Moro’, in via Pietro Nenni. La zona è quella della periferia sud di Andria. L’incidente si è verificato verso le ore 14:00 di mercoledì 15 gennaio 2020. Da quanto si apprende, la ragazzina sarebbe sfuggita al controllo della madre proprio nel momento in cui entrambe stavano attraversando la strada percorrendo le strisce pedonali.

