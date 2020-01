Adele, incredibile trasformazione dopo il divorzio: “è una donna nuova”

Adele, amici e personal trainers raccontano dell’enorme trasformazione che la donna ha compiuto dopo la separazione dall’ex marito.

Adele, dopo essere dimagrita tantissimo, adesso sembra una donna nuova. I suoi amici e il suo personal trainer raccontando dei drastici cambiamenti alla dieta che la cantante avrebbe fatto per raggiungere il peso forma. Secondo il suo ex personal trainer Adele, 31 anni, per un periodo ha mangiato solo 1.000 calorie al giorno. La metà dell’apporto raccomandato per una donna. La cantante avrebbe seguito la dieta “The Sirtfood”, secondo la quale si mangiano solo cibi in grado di regolare il metabolismo, come succo verde, fragole, olio d’oliva e cipolla rossa. Si dice che la cantante sia stata spronata dal “non sentirsi bene”, e dal voler cambiare qualcosa della sua vita dopo la rottura del suo matrimonio dell’anno scorso. Una fonte anonima ha raccontata: “È arrivata al punto di non sentirsi bene. Sapeva di dover cambiare qualcosa, perché vuole essere la mamma più sana possibile”.

Potrebbe interessarti anche –> Chi è Adele: età, carriera e vita privata della cantante inglese

L’incredibile trasformazione di Adele, cantante di “Someone like you”

Camila Goodis, esperta di fitness e dieta, racconta che la trasformazione di Adele è stata ottenuta al 90% grazie alla dieta. Camila ha spiegato: “Ha un aspetto fantastico. Ha cambiato il suo stile di vita, ha cambiato la dieta. Credo che ora si stia allenando, si sta allenando sempre di più, ma il 90% di quello che ha ottenuto è stato grazie alla dieta. Ha iniziato a fare la dieta Sirtfood e ora la mantiene, mangia sano. È una buona dieta per perdere peso. La prima settimana è intensa: succhi verdi e solo 1.000 calorie al giorno”. Camila ha incontrato Adele a casa di Robbie Williams, mentre stava allenando sua moglie Ayda Field.

Camila ha aggiunto: “Aveva appena avuto un figlio, era il suo primo allenamento, ho dovuto lavorare molto sul pavimento pelvico. Quando è venuta per un allenamento non sapevo che fosse lei e quando se n’è andata ho pensato: “Oh, assomiglia un po’ ad Adele”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!