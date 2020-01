Suicidio metro | donna tenta di uccidersi buttandosi sotto al treno

Un tentato suicidio in metro a Milano porta al ferimento di una donna ed all’emergere di importanti problematiche per gli spostamenti in mattinata.

Un tentato suicidio in metro a Milano ha portato alla chiusura della linea M1. Il fatto è avvenuto questa mattina poco prima delle ore 09:00. In base a quanto si apprende, una donna si sarebbe lanciata contro uno dei treni in arrivo alla stazione di Sesto Rondò.

LEGGI ANCHE –> Incidente metro | scontro fra 3 treni a Napoli | 9 feriti

Il macchinista alla guida del convoglio pare abbia frenato in tempo, evitando l’impatto con l’aspirante suicida. Quest’ultima poi sarebbe risalita in piena autonomia sulla banchina. Presto la stazione di Sesto Rondò è stata raggiunta dai soccorritori del 118 oltre che da un’auto medica e dalle forze dell’ordine. La persona in questione non ha rimediato particolari ferite. Il tentato suicidio in metro a Milano ha però causato una serie di disagi a strascichi.

LEGGI ANCHE –> Suicida in metro | una 15enne manda messaggio alle amiche e si uccide

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

⚠️ #M1: per un tentato suicido abbiamo sospeso la circolazione tra Sesto Marelli e Sesto Fs. Circolazione rallentata sul resto della linea. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) January 15, 2020

Suicidio metro, circolazione ripresa dopo grossi disagi iniziali

L’Atm ha fatto sapere di avere sospeso la normale circolazione della linea M1, nel tratto compreso tra le stazioni di Sesto Marelli e Sesto Fs. Al posto dei convogli, i pendolari possono usufruire di un servizio di bus sostitutivi per questo percorso. Mentre invece la linea ha subito dei rallentamenti. Poi poco prima delle 10:00 la situazione ha raggiunto livelli di normalità, con la circolazione alla fine ripresa lungo tutta la linea.

LEGGI ANCHE –> Grata marciapiede | maniaco la manomette e ferisce una donna | FOTO