Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 15 gennaio

Oggi, 15 gennaio, vedremo le conseguenze della squalifica di Salvo Veneziano e il commento degli ospiti in studio: tutte le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4

Il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020 partirà già con tanta carne al fuoco. L’espulsione di Salvatore Veneziano è giunta, come del resto era nell’aria, e quello che vedremo in studio sarà una bufera, rimasta in attesa per scatenarsi durante la messa in onda.

Cosa succederà? Verranno presi dei provvedimenti anche nei confronti di altri concorrenti?

Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Salvo Veneziano riceve il Tapiro d’Oro: botte e caos durante la consegna

Salvo Veneziano, la moglie si scusa con le donne e non lo sostiene

Il Grande Fratello Vip inizierà alle 21:20 su Canale 5. Si ripartirà ovviamente dalle parole di Salvo Veneziano che hanno portato alla sua espulsione. Durante una conversazione il pizzaiolo ha detto ai compagni, riferendosi a Elisa De Panicis: “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale” e “è proprio da scannare”.

La decisione ufficiale della rete è arrivata perentoria, ma non inaspettata:

“Il provvedimento [di espulsione] è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma.”

Inoltre, è stato sottolineato come essere un concorrente del reality comporti responsabilità sia nei confronti del pubblico che nei confronti degli altri inquilini della Casa. Giusy Merendino, moglie di Salvo Veneziani, è intervenuta a Pomeriggio 5 e ha confermato la validità della scelta che ha portato alla squalifica del marito. La donna ha aggiunto, però, che il comportamento le è apparso come estraneo ai modi del Salvo che conosce. Se non avesse visto e sentito il marito nella casa fare tali affermazioni non ci avrebbe mai creduto.

Giusy ha chiesto scusa al pubblico e alle donne, prendendo le distanze, e ha dichiarato di non condividere né la forma né il contenuto delle affermazioni fatte al GF.

Salvo Veneziano è ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, altre news

Ora che Salvo Veneziano è stato squalificato il televoto della settimana, che lo vedeva in sfida con Patrick è stato annullato di conseguenza (gli sms del pubblico votante verranno rimborsati). In molti si sono espressi per ampliare il provvedimento anche a colore che hanno riso alle battute del pizzaiolo, ma per ora la richiesta non è stata considerata dalla produzione. Durante lo show si parlerà anche del malessere di Antonella Elia, entrata in contrasto con altre coinquiline. Inoltre, oggi si deciderà anche il destino di Fabio Testi, rimasto in sospeso sino a ora. Nell’ultimo gioco del Grande Fratello Vip i concorrenti dovranno dirsi a vicenda che cosa pensano. Per farlo avranno a disposizione una mela avvelenata che dovranno consegnare alla persona che, secondo loro, più la merita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI