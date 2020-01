Stasera in tv – Chi l’ha Visto? scomparsi e anticipazioni di oggi, 15 gennaio

Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 15 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli.

Il programma condotto da Federica Sciarelli inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 e si concentrerà su coloro che sono scomparsi, nel tentativo di raccogliere informazioni per riportarli a casa. Molto attivo sui social, Chi l’ha visto ha svelato tanti misteri e intende continuare a farlo grazie alle attente segnalazioni del pubblico.

Scopriamo insieme quali casi seguirà oggi la trasmissione.

Leggi anche –> Chi l’ha Visto? scorsa puntata

Chi l’ha visto? Scomparsi

Nella puntata di questa sera, la conduttrice tornerà sulla vicenda che coinvolge la scomparsa Samira El Attar, il cui marito indagato per omicidio e occultamento di cadavere, era riuscito a fuggire all’estero eludendo i controlli. Mohamed Barbri, fuggito a Madrid, si era allontanato dall’Italia a bordo di un pullman, ma è stato individuato dalle Forze dell’Ordine. Il secondo caso misterioso analizzato dalla trasmissione è quello che riguarda Annamaria Sorrentino, ex miss. La donna si trovava in vacanza con degli amici e con il marito quando, in circostanze ancora da chiarire, è caduta dal balcone di un palazzo. Al marito viene imputato il reato di omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe spinto la moglie durante una lite.

L’indagato sarà in studio per dare la sua versione dei fatti, accompagnato dal proprio legale. Durante la puntata, verrà lasciato ampio spazio alle emergenze e a nuove segnalazioni e saranno presentati documenti inediti.

Contatti:

facebook

twitter

WhatsApp 345 3131987

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI