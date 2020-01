I genitori si sono scagliati contro la scuola Ic Via Trionfale di Roma dopo aver letto sul sito la suddivisione in plessi per estrazione sociale.

La scuola è un luogo di apprendimento, all’interno del quale gli alunni vanno trattati tutti allo stesso modo. L’unica cosa che dovrebbe contare nelle aule è il livello di istruzione fornito dall’istituto e la sicurezza dei propri figli. In un mondo ideale dunque, gli alunni dovrebbero essere educati a rispettare tutti gli altri bambini, qualunque sia la sua estrazione sociale, la sua religione o la sua etnia.

Leggi anche ->Maltrattamenti a scuola | maestra sospesa per 6 mesi | “Minacce terribili”

Pare assurdo, dunque, che un istituto specifichi tra le caratteristiche il fatto che nei diversi plessi ci sono alunni di estrazioni sociali differenti, sottolineando inoltre come i più poveri siano stati messi insieme agli stranieri. Nel leggere una simile descrizione potrebbe sembrare che lo stesso istituto crei delle differenze tra i propri alunni.

Leggi anche ->Professore stupra studentessa minorenne | succede nei bagni della scuola

Roma, bufera sulla scuola che specifica l’estrazione sociale degli alunni

Probabilmente l’intento di chi ha scritto sul sito la presentazione dell’Istituto IC Trionfale è quello di spiegare come la scuola accolga tutte le fasce della popolazione – prima di entrare nel dettaglio fa riferimento all’ampiezza del territorio in cui offre il servizio – ma trattandosi di una scuola pubblica una simile specificazione è alquanto superflua. Fa specie dunque leggere la sottolineatura di questa suddivisione: “La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono, infatti, alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana”.

Continuando a leggere scopriamo che in un altro plesso ci sono i figli degli appartenenti all’alta borghesia: “il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)”. Qual è la ragione che ha spinto i curatori della pagina a sottolineare questa distinzione sociale nei plessi? Solitamente nel presentare una scuola ci si limita a spiegare qual è l’offerta formativa e quali risultati sono stati raggiunti.