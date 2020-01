Roma: Allarme Bomba a redazione di La Repubblica

Allarme Bomba alla redazione del quotidiano La Repubblica di Roma: evacuato edificio, cosa è successo, le ultime notizie dalla sede.

Evacuato l’edificio che ospita il quotidiano La Repubblica, a Roma. Sospese le pubblicazioni sul sito del quotidiano. Lo rivela la pagina Facebook, che scrive: “Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati”.

Leggi anche –> Pacco bomba | allarme al Viminale | “Potenzialmente mortale”

Leggi anche –> Spari vicino a Checkpoint Charlie hanno messo in allarme Berlino

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sta succedendo a La Repubblica: allarme bomba a Roma

Solidarietà e messaggi spontanei sono già arrivati a decine sulla pagina Facebook del quotidiano romano, ma c’è anche chi critica: “Allarme bomba ed avete il tempo di scrivere invece di pensare a ciò che sta succedendo… Mi fa pensare ciò!”. Critiche che in questo tipo di situazioni sarebbero da evitare. Il quotidiano è il secondo in Italia per diffusione totale e anche per quantità di lettori. Davanti solo il ‘Corriere della Sera’. Fondato nel 1976 da Eugenio Scalfari, è divenuto rapidamente un punto di riferimento per milioni di italiani.

Dopo che è stato lanciato l’allarme bomba alla redazione romana di La Repubblica, sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti. Non ci sono ulteriori aggiornamenti e la situazione è in fase di evoluzione costante. Ovviamente, grande la preoccupazione tra i presenti nell’edificio.