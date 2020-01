Trova portafogli smarrito al supermercato “È di Pippo Inzaghi”

Filippo Inzaghi portafogli: l’allenatore del Benevento perde l’importante oggetto all’esterno di un supermercato, poi la sorpresa.

La sorpresa è stata grande nel leggere quel nome: “Filippo Inzaghi“. Una donna infatti ha trovato un portafogli smarrito all’interno del parcheggio di un supermercato, a Benevento.

E la scoperta l’ha fatta al cospetto dei carabinieri, dove si era recato per denunciare il ritrovamento dell’oggetto, con dentro denaro, documenti personali ed altri effetti. La donna, una 56enne residente proprio nella città sannita, aveva trovato il portafogli di Filippo Inzaghi, attuale allenatore proprio della squadra locale. L’ex punta di Atalanta, Juventus, Milan e nazionale, campione del mondo nel 2006, ha vissuto questa disavventura a lieto fine, passando dallo scoramento per avere perso un oggetto talmente prezioso al sollievo ed alla felicità per un epilogo insperato e felice. Inzaghi ha trovato tutto al proprio posto, senza niente in meno. Ad oggi il tecnico originario di Piacenza sta conducendo a vele spiegate il Benevento verso la promozione diretta in Serie A.

Filippo Inzaghi portafogli, tutto è bene quel che finisce bene

