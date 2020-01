Nuovo matrimonio Matteo Politano Roma. L’esterno offensivo è stato già in giallorosso da giovanissimo per molti anni. All’Inter è andato Spinazzola.

Torna a casa Matteo Politano. L’attaccante esterno nato a Roma il 3 agosto 1993 diventa di nuovo un calciatore di proprietà proprio della Roma. Il calciatore ha effettuato una lunga trafila all’interno del settore giovanile giallorosso dal 2004 al 2012.

LEGGI ANCHE –> Inter Cagliari Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

A distanza di oltre 7 anni lo rivediamo di nuovo con il club capitolino, dopo diverse esperienze via via sempre più importanti che nel frattempo lo hanno portato ad imporsi fino a conquistare anche tre convocazioni con l’Italia. In azzurro ha anche segnato un gol, decisivo per l’1-0 in amichevole contro gli Stati Uniti a Genk, il 20 novembre 2018. Politano è stato coinvolto in uno scambio con l’Inter, che contestualmente ha ottenuto il cartellino di Leonardo Spinazzola. I due club hanno dato la stessa valutazione ai due calciatori, ovvero 25 milioni di euro. Resta da vedere se lo scambio avverrà a titolo definitivo o soltanto come scambio di prestiti fino a giugno. Con poi un obbligo di riscatto da esercitare sia da parte della Roma per Politano che dell’Inter per Spinazzola. Come ingaggio, il neoromanista dovrebbe percepire 2 milioni di euro all’anno considerati alcuni bonus.

LEGGI ANCHE –> Chris Barker trovato morto: nuovo dramma nel calcio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Politano Roma, in giallorosso dopo quasi 8 anni

Il calciatore disputò un buon primo campionato tra i professionisti distinguendosi con il Perugia in Serie B nel 2012/2013. Gli 8 gol in 28 presenze spingeranno la Roma a cederlo in comproprietà al Pescara. Dopo altre due annate molto positive, la Roma lo riprende per cederlo infine prima in prestito e poi a titolo definitivo al Sassuolo. È coi neroverdi che il giocatore riesce a far conoscere il proprio nome ad alti livelli. Dopo 20 reti in 96 apparizioni, l’ala offensiva passa infine all’Inter nell’estate 2018, inizialmente per 5 milioni di euro per il prestito. Poi per altri 21 mln, che i nerazzurri hanno versato al Sassuolo a luglio 2019. Ora arriva una nuova avventura. Per quanto riguarda la vita privata, Matteo Politano è sposato con la bellissima Silvia Di Vincenzo, 28enne di un anno più grande di lui. Si conoscono da oltre 11 anni e lei, laureata in Tecniche di laboratorio biomedico presso l’Università La Sapienza di Roma, è una ricercatrice. Riguardo a Politano, nella mattinata del 15 gennaio 2020 è sbarcato a Roma per recarsi poi nella clinica di Villa Stuart allo scopo di compiere le visite mediche di rito.