Paola Di Benedetto, la sofferenza dopo la rottura del fidanzamento

Paola Di Benedetto oggi è felicemente fidanzata con Federico Rossi, ma in passato ha sofferto per amore dopo una storia finita male.

Tutti ricordano Paola Di Benedetto nelle vesti (si fa per dire) di Madre Natura a ‘Ciao Darwin‘, ma da quella esperienza la modella ha fatto una carriera nel mondo della moda ed è diventata uno dei personaggi televisivi più seguiti d’Italia. Se dal punto di vista professionale, dunque, ha avuto un ascesa che sembra non conoscere intoppi di sorta, da quello sentimentale gli ultimi anni sono stati decisamente tormentati.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, Salvo prende di mira Paola Di Benedetto – VIDEO

Di recente certamente ricorderete la lite e la separazione con Federico Rossi. Il cantante ha commesso un errore lasciandosi andare ad un flirt passeggero e quando Paola lo ha scoperto ha deciso di chiudere il rapporto. L’artista, però, non si è dato per vinto e nei mesi successivi ha fatto di tutto per riconquistare il suo cuore, riuscendoci alla fine con un clamoroso gesto romantico. Oggi la modella è felice della loro relazione ed al Grande Fratello Vip ha spiegato che un tradimento può essere anche perdonato.

Leggi anche ->Federico Rossi sbotta su Instagram contro un “corteggiatore” di Paola Di Benedetto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paola Di Benedetto, la più grande delusione d’amore

Se Paola è riuscita a passare sopra al tradimento, comprendendo che si è trattato di un errore momentaneo. Lo stesso non sarebbe riuscita a fare quando il rapporto con il suo ex, Francesco Monte, si è guastato. Federico Rossi le ha dimostrato infatti di tenere a lei e che l’errore commesso non si sarebbe ripetuto una seconda volta, mentre nel precedente rapporto ciò che mancava era quella sensazione di essere l’unica donna con cui avrebbe mai voluto stare.

Paola all’epoca ha sofferto moltissimo per la separazione ed ha condiviso il suo dolore con il pubblico a ‘Verissimo‘: “Io cercavo delle conferme, aspettavo delle risposte che non sono mai arrivate. Ho una dignità, se un uomo non ha più intenzione di stare con me è giusto farsene una ragione. La modella, poi, ha anche aggiunto: “Volevo vivermi Francesco nell’intimità e nella vita normale, questo non abbiamo mai avuto tempo di farlo e questa cosa mi dispiace. Mi sento una stupida perché sento delle canzoni che noi sentivamo sempre e scoppio in lacrime perché mi fa male, mi manca tantissimo… sarei una stupida a dire di no”.