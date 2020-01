Ancona, Padre uccise figlio | “Non va in carcere” | il piccolo aveva 5 anni FOTO

Ancona, Padre uccise figlio | “Non va in carcere” | il piccolo...

Un padre uccise il figlio di appena 5 anni, ma ora arriva una sentenza che ha sorpreso tutti. L’uomo infatti eviterà la detenzione in galera.

Giunge dal Tribunale di Ancona una sentenza che sta facendo molto discutere. Riguarda un padre che uccise il figlio di soli 5 anni. L’imputato è Besart Imeri, 27enne originario della Macedonia, che nel 2018 ha ammazzato il proprio bambino.

Stando a tutti i dati e gli indizi raccolti, ed alla luce anche di una apposita perizia disposta dallo stesso Tribunale, Imeri ha ottenuto l’assoluzione. “Al momento del fatto era del tutto incapace di intendere e di volere”, si apprende. Con l’istanza della difesa accolta in Appello, in seguito ad una prima condanna a 12 anni di carcere arrivata un anno e mezzo fa. Il padre uccise il figlio piccolo poco più di due anni fa.

Padre uccise figlio, ora passerà 10 anni in una Rems

Era il 4 gennaio del 2018 quando l’uomo soffocò il bimbo, tenendogli tappati la bocca ed il naso ed impedendogli così di respirare. Già allora comunque era stata riconosciuta la seminfermità mentale, sempre secondo quanto disposto da una perizia. L’imputato fece riferimento ad una forza sovrannaturale alla quale non aveva potuto opporsi e che lo aveva spinto ad ammazzare il figlioletto. Avvenne all’esterno della loro abitazione. Imeri uscì con il bimbo per andare a comprare le sigarette. Ma al ritorno compì l’efferato delitto. Ora Il 27enne uscirà dal carcere dorico di Montacuto, dove si trova recluso da allora. Dovrà passare i prossimi 10 anni all’interno di una Rems, ovvero una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Infatti è stata riconosciuta comunque una elevata pericolosità sociale a carico dell’uomo.

