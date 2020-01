Neri Marcorè sposato: chi è la moglie Selena, mamma di 3 figli

Chi è Selena, la moglie di Neri Marcorè, sposato nel 1995 e mamma dei loro 3 figli: cosa sappiamo della loro vita privata e che fa.

Sicuramente è uno degli attori più apprezzati e amati del cinema italiano, sia per i suoi ruoli comici che per le interpretazioni drammatiche. Stiamo parlando del marchigiano Neri Marcorè.

L’attore è felicemente sposato dal 1995 con la compagna storia Selena Marcorè. La coppia ha avuto tre figli: i gemelli Nicola e Marianna nel 1999 ed Elia, nato nel 2001.

Cosa sappiamo di Selena, moglie di Neri Marcorè

Possiamo dire che la sua vita privata è molto tranquilla e serena: infatti Selena è la fidanzata storica dell’attore e i due nel 2020 compiono ben 25 anni di matrimonio. Di loro si è sempre parlato molto poco: qualche anno fa, la rivista Casa Facile, che ha curato il restyling della casa romana dell’attore nel 2011, ha pubblicato un articolo, entrando nel loro ‘privato’, ma ovviamente si parlava esclusivamente di scelte stilistiche legate alla casa.

Neri Marcorè ha spiegato il perché della sua riservatezza in una vecchia intervista al settimanale ‘Grazia’: “Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità”.