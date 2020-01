Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, ha commentato la love story dell’ex marito con Serena Enardu durante un’intervista al settimanale Chi.

Miriana Trevisan, ex moglie e mamma del figlio di Pago, è tornata a commentare la tormentata love story dell’ex marito con Serena Enardu. La soubrette pare non aver apprezzato il tentativo di Serena di riavvicinarsi a Pago, giudicando l’incontro che i due hanno avuto dentro la casa del Grande Fratello VIP come “del tutto sbagliato”. Nell’ultima rivista rilasciata al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 15 gennaio, la Trevisan spiega il suo punto di vista senza peli sulla lingua: “Al posto di Serena non sarei entrata nella Casa del GF Vip. Io avrei aspettato. Come ho già fatto in passato e non aggiungo altro. Questo viaggio Pacifico lo deve fare da solo […] Serena ha cercato una comunicazione che, secondo me, non c’è stata. La carta del Grande Fratello è stato un tentativo. Sicuramente sta soffrendo e non bisogna accanirsi contro di lei”.

Miriana Trevisan, l’ex moglie di Pago vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello VIP

Miriana Trevisan, nella stessa intervista, ha anche assicurato che le farebbe piacere fare una sorpresa all’ex marito Pago all’interno della casa del Grande Fratello VIP. I due si sono sposati due volte, e hanno un figlio di 10 anni, Nicola. Miriana spiega: “Sarei felice di vedere Pacifico e lo sosterrei perché oggi entrambi abbiamo trovato un equilibrio da fratelli, amici, da persone nuove e mature”. Poi assicura che Pago è ancora molto innamorato di Serena Enardu, ma “ha perso la fiducia. Sono certa che non lascerebbe mai il Grande Fratello per Serena, perché ora ha bisogno di spazio”. Nonostante la storia tra Serena e Pago sia durata ben sette anni prima di finire, Miriana Trevisan non ha mai conosciuto la Enardu: “È stata una scelta di Pago quella di tenerci separate”, ha puntualizzato.

