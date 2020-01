Mamma adolescente scompare con il figlio neonato: “Aiutateci a trovarli”

La polizia di Litherland ha condiviso un appello con tutta la cittadinanza per avere informazioni su una mamma adolescente ed il figlio scomparsi.

Ieri pomeriggio la giovanissima mamma Masey Roberts, di Litherland (Merseyside, Inghilterra) era uscita di casa per fare una passeggiata con il figlio Lieghton Jones (1 anno). La diciannovenne non aveva lasciato alcuna indicazione particolare, né fatto capire ai propri cari che qualcosa la stava preoccupando, ma nelle ore successive non ha mai fatto ritorno a casa. I genitori ne hanno quindi denunciato la scomparsa alla polizia locale, nella speranza che la figlia abbia deciso di allontanarsi volontariamente e che, una volta visto che la cercano, decida di fare ritorno a casa.

In seguito alle prime indagini sulla scomparsa dell’adolescente e del figlio neonato, la polizia ha scoperto che la giovane mamma si era recata da Tesco (una catena di supermercati) per fare un po’ di spesa. I commessi dello store hanno visto Masey intorno alle 5 di pomeriggio, ma da quel momento nessuno l’ha più vista. La preoccupazione è che qualcuno possa aver approfittato del fatto che fosse sola e l’abbia rapita.

Come spesso accade in questi casi, la polizia ha chiesto aiuto ai cittadini al fine di trovare informazioni e indizi utili il prima possibile. Nei casi di scomparsa le prime ore sono essenziali, lo sanno bene gli agenti che hanno affidato ad un portavoce un appello da condividere attraverso i media: “Chiunque li veda chiami il 999“. La ragazza è bionda, di corporatura esile e slanciata. Stava girando con un passeggino vecchio stile con un bimbo di un anno al suo interno.