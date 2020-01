Luigi Favoloso in fuga dall’Italia: il motivo è molto grave

L’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, sarebbe in fuga dall’Italia: il motivo è molto grave, lo ha raccontato Barbara D’Urso.

Nuova puntata della vicenda che riguarda l’ex di Nina Moric, Luigi Favoloso. Secondo le ultime notizie, rese pubbliche dalla madre dell’ex gieffino, il giovane potrebbe presto tornare a casa. Intanto, nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D’Urso ha reso nota una telefonata che avrebbe avuto con il giovane, il quale pare che non sia in Italia.

La verità sulla fuga di Luigi Favoloso

Ha spiegato Barbara D’Urso ai suoi telespettatori nel corso della puntata odierna del programma Pomeriggio 5: “Luigi Mario Favoloso ha detto che tornerà a farsi vivo per spiegare cosa è successo. Stando alle sue parole dietro c’è una motivazione molto grave”. La conduttrice ha raccontato i dettagli della chiamata intercorsa con l’ex di Nina Moric. La situazione descritta sembra essere pesante.

“La telefonata è durata mezz’ora” – ha detto Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio 5 – “Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov’è ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato”. Quindi ha chiosato: “Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso e che la sua fuga non è stata architettata. La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così”. Insomma, dietro la fuga, ci sarebbero motivazioni che vengono ritenute gravi.