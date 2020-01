Harry e Meghan | la loro fuga pianificata da mesi | la prova

Da molto tempo sembra che Harry e Meghan avessero intrapreso la loro decisione di staccarsi dalla famiglia reale. C’è un indizio decisivo in tal senso.

La decisione di Harry e Meghan di non assegnare un titolo al loro piccolo Archie era un indizio che la coppia desiderava uscire dalla famiglia reale mesi già fa. È il sospetto di un giornalista.

LEGGI ANCHE –> Harry e la Markle, caso chiuso: interviene la Regina – VIDEO

La dichiarazione bomba della coppia, che la settimana scorsa ha annunciato di volere fare un passo indietro rispetto ai loro doveri reali ha creato scompiglio a Buckingham Palace. Questa scelta avrà delle conseguenze non trascurabili all’interno della Royal Family infatti. La regina Elisabetta II si è riferita in modo informale alla coppia come “Harry e Meghan” in una dichiarazione di qualche giorno fa. Una rottura del tutto insolita dal protocollo che porta a pensare a come i due potrebbero essere costretti a rinunciare ai loro titoli reali. Ad ogni modo ora si sta diffondendo la convinzione che da mesi il secondogenito di Carlo e Diana e la sua consorte stessero pensando di ‘smarcarsi’ dalla Famiglia Reale già da molto più tempo. E che avessero un piano generale più ampio e già studiato da mesi.

LEGGI ANCHE –> Harry e la moglie | la grande rinuncia | “Ci facciamo da parte ” FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Harry e Meghan, le prove che la loro fuga sarebbe pianificata da mesi

Il loro figlioletto Archie avrebbe avuto il diritto di essere riconosciuto come Conte di Dumbarton, grazie al suo elevato status di figlio primogenito di Harry. Tuttavia i suoi illustri genitori hanno voluto non usare questo titolo nobiliare. Si sono limitati ad indicarlo come “Maestro Archie Mountbatten-Windsor” secondo il loro desiderio di crescere il piccolo come un cittadino privato. L’annuncio della scorsa settimana ora ha alcuni appassionati osservatori che si chiedono se in effetti stessero pianificando di lasciare la famiglia da un po ‘di tempo. Joe Little, caporedattore della rivista ‘Majesty’, ha dichiarato quanto segue. “Il fatto che Archie non sia Conte di Dumbarton o altro mi fa domandare se tutto questo non facesse già parte di un piano generale più ampio”. Il Conte di Dumbarton è un titolo secondario che è stato creato appositamente dalla Regina per Harry quando si è sposato. Si riferisce a Dumbarton, nella zona del Dunbartonshire occidentale, in Scozia.

LEGGI ANCHE –> Harry e la Markle emarginati dalla famiglia reale? Nessuno li cerca o parla con loro

“Non sarò mai re”

Spunta anche una dichiarazione di una ex guardia di sicurezza di Harry quando quest’ultimo era bambino. L’uomo, un certo Ken Wharfe, riferisce di avere sentito l’allora piccolo principe Harry dire al fratello che avrebbe potuto fare quello che avrebbe voluto, “tanto non diventerò mai re”. L’uomo afferma a LBC: “Ho avuto il privilegio di lavorare con sua madre, William e Harry e molti altri membri della famiglia reale. Ricordo un momento in cui Harry aveva 4 anni. Stava andando con la famiglia a Gloucester per un fine settimana. Lui e suo fratello avevano avuto una discussione sul sedile posteriore della macchina, con anche la loro tata presente. Diana si voltò sorpresa e chiese a Harry dove diavolo avesse sentito questa cosa”.