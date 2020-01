Guenda Goria, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata

Chi è l’attrice Guenda Goria, figlia d’arte di Amedeo e della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta: carriera, curiosità e vita privata.

Classe 1988, Guenda Goria è una nota figlia d’arte. Suo papà infatti è il giornalista Amedeo Goria, mentre la sua mamma è la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta.

Ha un fratello, Gianamedeo, e sappiamo che è stata molto legata alla sua tata, Ornella. In infanzia, non ha invece vissuto molto bene la separazione dei suoi genitori.

Diplomata in recitazione al The Actor’s Academy di Milano, Guenda Goria ha studiato danza per dieci anni e possiede un diploma anche in pianoforte, conseguito al Conservatorio Verdi di Milano. In tasca ha infine una laurea in Filosofia ed Estetica all’Università degli Studi di Milano. Fidanzata con l’imprenditore romano Stefano Rotondo, più grande di lei di vent’anni, ha già avuto diverse esperienze in televisione, sia come conduttrice che come attrice.

Ha condotto il programma Sun Splash Festival sul canale All Music e recitato nella fiction Crimini. Quindi ha avuto un ruolo da concorrente nel reality show L’Isola dei Famosi. Successivamente recita in alcune serie televisive, tra cui Così fan tutte, accanto ad Alessia Marcuzzi. Al cinema, nel 2014 è nel cast di Anita B. e l’anno successivo di Il racconto dei racconti, per la regia di Matteo Garrone.