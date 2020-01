Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis rischia la squalifica: cosa ha fatto

La nota influencer Elisa De Panicis rischia la squalifica dopo appena una settimana di permanenza al Grande Fratello Vip: scopriamo cosa ha fatto.

Questo inizio di Grande Fratello Vip ha riservato già numerose sorprese. La più grande è stata l’esclusione dalla casa dopo pochi giorni di Salvo Veneziano. Il concorrente avrebbe dovuto conoscere le regole del reality meglio degli altri, visto che è stato uno dei primi a partecipare al Grande Fratello, ma nel corso di una discussione con gli altri inquilini si è lasciato andare a delle frasi sessiste che hanno scatenato un putiferio. La direzione del reality, data la gravità delle affermazioni, si è vista costretta ad escluderlo dal programma.

Dopo quel provvedimento altri tre concorrenti del Grande Fratello Vip sono finiti sotto la lente d’osservazione dei giudici del programma per esternazioni non consone, tra questi c’è Antonio Zequila, il quale avrebbe pronunciato una frase che è sembrata una bestemmia. In queste ore si è aggiunta al possibile provvedimento anche l’influencer Elisa De Panicis, ma cos’ha fatto l’ex fiamma di Cristiano Ronaldo per meritare l’espulsione?

Elisa De Panicis fa infuriare il web, cos’ha fatto?

I concorrenti del Grande Fratello stanno fingendo di recitare un film di cui sarebbe regista Antonio Zequila. I protagonisti sono Elisa De Panicis e Aristide Malnati. Quest’ultimo fa la parte di una mummia e Elisa della donna che si è ubriacata troppo e che stuzzica la mummia. Nel calarsi nella parte, però, Elisa si è lasciata andare troppo ed ha detto: “Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa”.

La regia ha mandato la pubblicità prima che potesse completare la frase ma i più attenti hanno sentito ed hanno cominciato a protestare sul web. Un primo dice: “Le permettono di dire cose così volgari alle 4 del pomeriggio”. Qualcuno fa notare la prontezza della regia: “La regia ha staccato appena Elisa ha iniziato a parlare, ma si è sentito”. Ma nonostante questo c’è chi non transige e scrive: “Squalificatela“.