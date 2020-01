Federica Pellegrini, clamoroso annuncio sulla sua carriera e su Tokyo 2020

In occasione della prima puntata di Italia’s got Talent 2020, in onda su Sky Uno e Tv8, Federica Pellegrini ha fatto un’importante quanto inaspettata rivelazione.

Una rivelazione importante quanto inaspettata, quella della campionessa del nuoto, che continua a far sognare i suoi tanti fan. E riaccende il tormentone sul suo futuro che potrebbe non concludersi con le prossime Olimpiadi estive.

L’annuncio a sorpresa di Federica Pellegrini

“Sto pensando di continuare dopo Tokyo. Vedremo, anche se non voglio sbilanciarmi. Prima facciamo le qualifiche a marzo che sono imminenti, poi vedremo. Nella vita mai dire mai…” ha scandito Federica Pellegrini ai microfoni di Sky poco prima dell’inizio di Italia’s Got Talent, di cui è giudice. “Il ritiro deve essere una scelta personale, non deve essere imposta da nessuno” ha poi precisato la nuotatrice veneta. Quanto all’Olimpiade, “se la farò sarà la quinta, ma non cambia niente. L’Olimpiade è una cosa così particolare, unica, che anche se sarà la quinta sarà come la prima”.

“Sento ancora le farfalle nello stomaco ed è meglio così – confessa infine Federica Pellegrini -. Se fossi troppo tranquilla significherebbe che non mi interessa più il risultato, invece quella tensione mi porta ad essere sempre attiva e più concentrata e il fatto di sentire così ogni gara è una fortuna”. E i risultati raggiunti dall’ormai leggendaria campionessa azzurra lo dimostrano.

