Estrazione SuperEnalotto SiVinceTutto 15 gennaio 2020

Torna l’appuntamento con le Estrazioni del SuperEnalotto SiVinceTutto: i numeri di mercoledì 15 gennaio 2020 a partire dalle ore 20.

Nuova estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione. La particolarità di questo gioco è che a differenza del SuperEnalotto tradizionale con SiVinceTutto si possono puntare fino a 12 numeri, contro i sei tradizionali, e si vince tutto il montepremi a disposizione. Una sola l’estrazione settimanale che si svolge di mercoledì. Proprio come il gioco Sisal, oltre che col 6, si vince con 2, 3, 4 e 5 numeri esatti. Quasi 68 milioni di euro sono stati finora distribuiti.

Siamo alla terza estrazione dell’anno: in quella dell’8 gennaio e nella successiva di lunedì 13 nessuno ha realizzato il 6. Nella prima estrazione dell’anno, centrati tre 5 da 2.651,05 euro e realizzate 13.446 vincite per un importo totale di 233.827,78 euro. L’altro ieri, recupero dell’estrazione del 1 gennaio, centrati cinque 5 da 692,18 euro. Realizzate 5.259 vincite per un importo totale di 101.755,94 euro.

La combinazione del concorso SiVinceTutto 15 gennaio 2020

SiVinceTutto: numeri vincenti di oggi –>

in aggiornamento

Quote SiVinceTutto 13 gennaio 2020

CATEGORIA N° VINCITE EURO Punti 6 – – Punti 5 5 692,18 € Punti 4 66 126,46 € Punti 3 792 46,91 € Punti 2 4.396 12,01 €

