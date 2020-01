Marito Carlotta Maggiorana, chi è Emiliano Pierantoni: età, lavoro e vita privata dell’imprenditore edile che conobbe Carlotta quando lei aveva solo 17 anni e lui già 30.

Emiliano Pierantoni è un costruttore edile pescarese, marito di Carlotta Maggiorana. Appassionato di motori, proprio l’uomo sarebbe uno degli artefici dell’iscrizione della sua attuale moglie a Miss Italia. Sui social si fa chiamare con lo pseudonimo di Emix Capocchia. I due si sono conosciuti quando lui aveva 30 anni e lei appena 17 in un locale nelle Marche: “Era troppo giovane per approfondire…”. Poi la stessa donna ha svelato in un’intervista: “Tre anni dopo, a Roma, un’amica comune ci ha presentati. Ma ho aspettato due mesi prima di dargli il primo bacio, in macchina”. I due si sono sposati l’11 giugno 2017 nella chiesa della Gran Madre di Dio di Grottammare, nelle Marche. La proposta le era arrivata il giorno di San Valentino, dopo una cenetta romantica insieme a Ken, il boxer di casa.

LEGGI ANCHE >>> Carlotta Maggiorana assolta in Commissione: resta Miss Italia 2018



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Emiliano Pierantoni, chi è: vita privata

In una vecchia intervista lo stesso Emiliano ha svelato: “Carlotta ha già fatto tante cose nel mondo dello spettacolo, ma ogni volta, terminato il suo impegno, è tornata subito a casa”. Infine, ha aggiunto: “Mi toccherà aspettare per un figlio. Se una moglie è contenta, anche la coppia è felice”. La loro relazione prosegue a gonfie vele nonostante la differenza d’età.