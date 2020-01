Le telefonate ossessive e moleste dei call center rappresentano un annoso problema per molti utenti. Ora però le cose stanno per cambiare.

Giunge una svolta tanto richiesta in materia di call center. Le telefonate a scopo commerciale che giungono da operatori incaricati da questo o quel soggetto, per proporci – ed a volte propinarci – questo o quel contratto, spesse volte risultano davvero difficili da tollerare.

Molto dipende anche dall’approccio utilizzato da chi si trova dall’altra parte della cornetta. La necessità o la volontà di chiudere un accordo porta a farci travolgere da un atteggiamento fin troppo deciso e per nulla amichevole. Con il risultato che non poche volte le chiamate dei call center si risolvono con epiloghi spiacevoli e perdite di pazienza sistematiche. Adesso però il Consiglio dei Ministri si accinge a discutere un provvedimento in materia, volto ad ampliare quello che è il registro delle opposizioni.

Call center, servirà del tempo per introdurre le novità

I tempi di questo provvedimento, qualora dovesse essere messo in pratica, non sono ancora noti. Ma c’è la consapevolezza che l’ambito dei call center vada gestito in maniera diversa. L’iniziativa dovrebbe coinvolgere ben 83 milioni di numeri di cellulari. Fino ad oggi era possibile rifiutare le chiamate degli operatori solo da telefono fisso. In futuro non dovrebbe più essere così. Il governo comunque si confronterà anche con i rappresentanti di categoria, oltre che con le associazioni dei consumatori. Come tempistica per ottenere delle novità ‘Il Sole 24 Ore’ ipotizza fine 2020. Dopo di che le aziende di telemarketing dovranno prima di tutto consultare il registro delle opposizioni. Ed inoltrare le loro telefonate solamente se il nome dell’utente in questione non si a presente.