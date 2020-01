Angela Nasti sotto accusa: “Mente sulla relazione con Alessio” – VIDEO

L’ex tronista di ‘Uomini e donne’ Angela Nasti finisce sotto accusa: “Mente sulla relazione con Alessio Campoli”, sostengono i follower.

L’ex di Uomini e Donne, Angela Nasti torna a far discutere. La giovane, alla fine del suo percorso, ha pensato che Alessio Campoli potesse essere quello giusto tra i corteggiatori. Ma quella storia in sostanza non è mai iniziata o comunque è durata pochi giorni.

Successivamente la Nasti ha trovato l’amore con Kevin Bonifazi (calciatore dell’under 21). A molti telespettatori e fan di ‘Uomini e donne’, non è andato giù il fatto che la relazione della tronista con il corteggiatore prescelto di fatto non sarebbe mai cominciata. Adesso Angela Nasti finisce nuovamente sotto accusa. Rispondendo alle domande dei suoi follower, ha dichiarato di stare con il calciatore da 7 mesi. Fatti due conti, spiegano i follower, il 20 giugno, più o meno quando ha lasciato Campoli, sarebbe già stata fidanzata con Kevin Bonifazi. Ma visto quanto è durata poco con l’ex corteggiatore, forse chi la critica è davvero troppo fiscale.