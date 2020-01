Aereo deve scaricare carburante in volo per avaria | colpite due scuole

Un aereo decollato da poco subisce un guasto ad un motore e scarica parte del carburante per alleggerirsi. Purtroppo il combustibile cade su due scuole.

Un aereo di linea della Delta Airlines decollato per un volo intercontinentale è dovuto rientrare con una manovra d’urgenza in aeroporto. Si tratta di un Boeing 777 partito dallo scalo di Los Angeles. Durante il breve tragitto compiuto il veicolo – diretto a Shanghai in Cina – ha dovuto scaricare parte del suo carburante.

Questo allo scopo di ridurre il proprio peso e limitare al massimo, per quanto possibile, le problematiche derivanti da una avaria sorta ad uno dei motori. Purtroppo il liquido infiammabile è caduto proprio in pieno centro abitato. E nello specifico ha centrato due scuole elementari. Subito è partita la macchina dei soccorsi, con decine e decine di vigili del fuoco e paramedici che hanno prestato soccorso nello specifico a 17 bambini e 9 adulti.

Aereo, lo scarico di carburante colpisce proprio due scuole

Nessuno è stato colpito in maniera diretta, ma gli effetti dei fumi nocivi scaturiti dal combustibile hanno portato al sorgere di alcuni casi di irritazione e di sfoghi cutanei. Per fortuna comunque nessuno ha dovuto ricorrere ad un ricovero in ospedale. Tutti i bambini e gli individui colpiti si trovavano all’esterno, su uno dei campi da gioco delle due scuole. Proprio in quel frangente c’è stata la caduta di carburante.

