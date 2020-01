Tradimento | doppia tresca ai danni di moglie ed amante | malmenato

Un uomo finisce in ospedale dopo che sua moglie ed anche la amante scoprono il suo giochetto con un doppio tradimento con una giovane.

Il tradimento è doppio. E le conseguenze pure. Succede che un uomo di 55 anni, rispettabile professionista di Vicenza, cede ai richiami della carne e riesce ad allacciare una relazione clandestina con una avvenente ragazza 26enne.

LEGGI ANCHE –> Poliziotta violenta detenute | regali in cambio del loro silenzio FOTO

Si tratta di una ex barista divenuta nel frattempo donna delle pulizie di fiducia proprio dell’uomo nel suo ufficio. Proprio per poter agire in maniera tanto illecita quanto discreta. Sia nei confronti della moglie 51enne che anche dell’amante di 48 anni. Quest’ultima era stata la segretaria dell’uomo. Alla fine è proprio la moglie ad accordarsi con la 48enne, che sapeva benissimo essere la sua amante. Così le due assoldano un investigatore privato e da qui emerge dell’altro. E cioè che il marpione aveva anche ‘l’amante dell’amante’, e senza che nessuna delle altre due ne fosse consapevole. E come è finito questo doppio tradimento? Con un doppio pestaggio.

LEGGI ANCHE –> Tradimento del marito | rissa a Forum | moglie picchia lui fedifrago

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tradimento, lui mette le corna alla moglie e pure l’amante. E poi le prende

Infatti tanto la moglie tradita quanto l’amante ‘ufficiale’ se la sono presa con questo fin troppo intraprendente uomo di mezza età. E lo hanno preso a ceffoni ed a molto altro, dopo che tutte e due lo hanno sorpreso in ufficio con la ragazza, mentre entrambi erano intenti in atteggiamenti inequivocabili. Lui ha dovuto fare ricorso alle cure del 118 con tanto di necessarie medicazioni. Ha avuto una prognosi di pochi giorni e delle escoriazioni al volto. Nulla invece pare essere accaduto alla più giovane delle donne coinvolte in questa fin troppo ampia vicenda amorosa. C’è da dire che l’uomo potrebbe sporgere denuncia contro le due donne deluse che lo hanno malmenato. Non si sa in effetti se abbia intenzione di procedere in tal senso.

LEGGI ANCHE –> Fidanzata tradita | tappezza treno con nome e immagine del suo ex | FOTO