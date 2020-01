Stasera in tv, New Amsterdam: trama e anticipazioni del 14 gennaio

Oggi in tv ci sarà il nuovo episodio di New Amsterdam, serie televisiva di David Schulner e Peter Horton: anticipazioni di stasera sul medical drama tratto da una storia vera

Stasera New Amsterdam su Canale 5 con la 2° stagione sarà in onda a partire dalle ore 21.20 con le prime tre nuove puntate.

Le vicende legate al Bellevue Hospital di New York torneranno ad appassionarci e il dottor Max Goodwin continuerà a essere l’indiscusso punto focale attorno a cui ruota la serie tv. Vediamo insieme la trama delle puntate e il mood della nuova stagione del medical drama ambientato a New York.

New Amsterdam, nuovi episodi della 2° stagione della serie tv

I nuovi episodi si intitolano, in ordine cronologico: Il Tuo Turno, Il Quadro Generale e La Sostituzione.

Basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, New Amsterdam è una serie tv molto seguita in Italia. L’episodio finale della scorsa stagione ha lasciato i fan spiazzati, senza avere alcuna certezza sul cosa accaduto nell’incidente. L’ambulanza che stava portano Max, Georgia, Luna, Sharpe e Bloom verso la clinica viene colpita da un altro mezzo di soccorso, rubato da un avvocato cocainomane in fuga dalla medesima struttura. Il primo episodio si riallaccia alla vicenda raccontando cosa è accaduto a distanza di tre mesi dal tragico evento.

Il dottor Max Goodwin sarà così costretto a dire addio a una delle persone che si trovava con lui nell’ambulanza durante l’incidente e a lasciarla andare.