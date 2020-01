Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 14 gennaio

Fuori dal Coro su Rete 4 continua a essere in palinsesto grazie agli ascolti raccolti da Mario Giordano: tutti gli ospiti di stasera e i temi trattati

“Prima il programma doveva finire a ottobre, poi a dicembre, e ora abbiamo annunciato che a gennaio si riparte. Segno che il pubblico apprezza“, ha confessato Mario Giordano su Fuori dal Coro, il suo programma in onda nella prima serata del martedì di Rete 4.

Effettivamente la rete ha deciso di puntare su un programma che, inizialmente, si credeva sarebbe stata una meteora mediasettina.

Il programma andrà in onda a partire dalle ore 21:20.

Vediamo insieme tutti gli ospiti e gli argomenti trattati oggi.

Leggi anche –> Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anticipazioni di oggi 14 gennaio

Rete 4 punta su Mario Giordano

Sull’ingrediente segreto che ha fatto sì che il programma si confermasse a fiore all’occhiello di Rete 4, Mario Giordano ha raccontato:

“Noi facciamo giornalismo di inchiesta e abbiamo scoperchiato magagne come gli sprechi della sanità o le case d’oro della Chiesa. Poi c’è chi vede solo la teatralizzazione. Ma così io porto in prima serata servizi di denuncia! Ho sempre cercato di fare programmi diversi da ogni altro fin dai tempi di Lucignolo, e se per riuscirci devo mettermi in gioco, allora lo faccio.”

In prima serata il nuovo appuntamento con Fuori dal Coro sarà incentrato su approfondimento e inchieste ripartendo ancora una volta da un’intervista alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il giornalista commenterà con la parlamentare il caso Gregoretti e l’operato del governo Conte Bis. Con il diretto interessato, il senatore Gianluigi Paragone, il giornalista si soffermerà sui limiti del movimento pentastellato e sulle conseguenze delle sue ultime mosse politiche. Verrà poi affrontato il caso Deiulemar di Torre del Greco che ha toccato ben 13mila risparmiatori.

Successivamente lo show poggerà la lente di ingrandimento sull’emergenza autostrade. In ultima istanza, assieme a Maria Giovanna Elmi e le influencer Asia Gianese e Taylor Mega, il presentatore cercherà di esplorare lo sconosciuto e controverso universo dei lavoratori/influencer.

Fuori dal Coro, ospiti confermati:

Giorgia Meloni

leader di Fratelli d’Italia

leader di Fratelli d’Italia Gianluigi Paragone

l’ex senatore del Movimento Cinque Stelle, espulso dal movimento

l’ex senatore del Movimento Cinque Stelle, espulso dal movimento Maria Giovanna Elmi

le influencer Asia Gianese e Taylor Mega

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI