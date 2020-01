Rissa tra amanti: pazza di gelosia donna manda all’ospedale la rivale

Entrambe avevano una relazione con un uomo sposato, quando si sono incontrate le due amanti si sono scontrate in una furiosa rissa.

Una storia, quella emersa dall’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, che ha dell’incredibile. Qui infatti è stata ricoverata una donna aggredita da una rivale in amore dopo settimane di scontri telefonici. Tutto inizia quando una delle due donne scopre che l’altra si frequenta con il suo amante. L’uomo, sposato da una decina d’anni, era solito incontrarle durante degli appuntamenti programmati che si svolgevano o a San Benedetto o ad Ascoli.

Quando l’amante ha scoperto di non essere l’unica e che la donna con cui il suo amato si vedeva era una vecchia conoscenza ha perso il senno. Per settimane, infatti, questa ha inviato messaggi ed effettuato telefonate alla rivale dicendole di lasciarlo perdere e sostenendo di essere la favorita. L’intento non era certo quello di salvaguardare l’altra donna, ma quello di avere tutto per sé l’uomo con cui si frequentava. L’altra amante, però, non voleva saperne di mollare l’uomo e rifiutava costantemente di darle ascolto.

Le amanti s’incontrano e una delle due finisce in ospedale

Dopo settimane di battibecchi telefonici, le due donne s’incontrano per caso ed una delle due comincia una rissa. Dopo essere saltata addosso all’avversaria ha cominciato a colpirla in viso, finché non le hanno separate. Il risultato di quella violenta aggressione è stato il ricovero dell’amante colpita in viso. La donna è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Ovviamente una volta ristabilitasi ha presentato regolare denuncia contro l’avversaria ed ora sarà il tribunale a occuparsi della questione.