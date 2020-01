Napoli Perugia Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Napoli e Perugia: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi martedì 14 gennaio 2020, alle ore 15.00, il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Napoli e Perugia.

La squadra di Gattuso, reduce da una sfortunata sconfitta contro la Lazio, potrebbe scegliere di puntare alla Coppa Italia, viste le prestazioni non esaltanti in questo girone di andata, in campionato. Di contro, un Perugia che ha ritrovato da poco sulla panchina Serse Cosmi, protagonista di diverse stagioni in serie A.

Napoli Perugia: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio San Paolo di Napoli è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay.. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Dal 1975 a oggi le due squadre si sono confrontate per ben 24 volte, con sette affermazioni dei Grifoni e sei dei partenopei: il pareggio è il risultato più frequente. Inoltre, Gennaro Gattuso è il grande ex del match: durante la sua carriera da calciatore infatti ha giocato col Perugia, prima di indossare la maglia del Milan.

Napoli Perugia, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Nel tridente del Napoli, oggi c’è spazio per Lozano e Llorente dal primo minuto, insieme a Insigne, mentre gli ospiti si affidano all’esperto tandem composto da Falcinelli e Iemmello. Queste le formazioni:

APOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. ALL.: Gattuso.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Falcinelli, Iemmello. ALL.: Cosmi.