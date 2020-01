Conosciamo meglio Maria Assunta Scalzi: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della protagonista de La Pupa e il Secchione e viceversa

Maria Assunta Scalzi, 25 anni, è professoressa di filologia, originaria di Isola di Capo Rizzuto. Vive tra Cosenza e Crotone, nell’ottobre 2018 ha si è laureata alla Magistrale in Filologia Moderna, conseguita presso l’Università della Calabria. Successivamente consegue un Master in Didattica dell’italiano. Nel luglio 2018 ha vinto il primo premio nel concorso di poesia indetto dalla pagina ufficiale di Giacomo Leopardi, in occasione “del duecentoventesimo compleanno del poeta”. Nello stesso anno ha preso parte al laboratorio di giornalismo di Ottoetrenta, così come si legge in un articolo pubblicato sull’omonimo portale. Ha vinto il concorso nazionale di poesia in dialetto Premio Ischitella con la poesia I pinnulari.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anticipazioni di oggi 14 gennaio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Maria Assunta Scalzi: vita privata

Attualmente è single, è molto attiva sul profilo Instagram, in cui vanta circa 4mila follower.