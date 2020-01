Llorente figlio | attaccante del Napoli accusato di saltare la fila in ospedale

Llorente figlio: l’attaccante spagnolo del Napoli ha dovuto portare il suo bimbo al Pronto Soccorso. “L’hanno fatto passare prima”, ma la verità è diversa.

Fernando Llorente, calciatore del Napoli, ha dovuto portare il suo figlio piccolo all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ per un ricovero a seguito di un malore. L’attaccante spagnolo è stato notato poco prima di mezzanotte, coperto il più possibile per non farsi riconoscere.

Alcuni lo hanno visto scendere da un’auto, vestito di un giaccone scuro, con in braccio il figlio, dell’apparente età di massimo 4 anni. All’accettazione dell’ospedale napoletano c’è spesso folla, con persone che sono alle prese con diversi problemi riguardanti i propri bimbi. Nulla di grave lì, visto che si tratta di codici tra il verde ed il giallo. Ma quando ci sono di mezzo i più piccoli è lecito provare un pò più di preoccupazione. Il problema è che i presenti affermano che Llorente ed il figlio abbiano scavalcato la coda. L’ex centravanti della Juventus infatti avrebbe atteso poco.

Llorente figlio, accuse di avere saltato la fila in ospedale

Avvicinatosi al gabbiotto dell’accoglienza, la sua permanenza sarebbe durata appena pochi istanti per poi essere accolto in una porta laterale, con il bambino. L’aspetto fisico e la prestanza atletica di Llorente sono difficili da far passare inosservati, e presto la voce corre. L’entusiasmo iniziale per vedere da vicino un calciatore del Napoli (cosa che in città equivale quasi ad una esperienza mistica, detta col massimo della buonafede e del lato positivo della cosa) ha presto ceduto il passo alla delusione. Al fatto che quella celebrità possa avere approfittato del proprio status per ottenere un favoritismo. Ed infatti qualcun altro dei presenti ha dato in escandescenze, alzando la voce e lanciando delle accuse.

Ma la verità è un’altra: “Agito come da prassi”

Poi viene diffusa la voce che il figlio di Llorente versasse in codice giallo. Con un coefficiente di gravità pare quindi superiore a tutti gli altri piccoli presenti. Tutta colpa di una caduta in casa, che ha fatto preoccupare i genitori. La prassi vuole per questi casi degli accertamenti immediati. E quindi nessun favoritismo, solo una questione di priorità, come poi confermato da alcuni responsabili del ‘Santobono’. “Funziona così al Pronto Soccorso: chi è più grave ha la precedenza. Ed in quel momento quello del figlio di Llorente era l’unico codice giallo. Tanti altri nemmeno avrebbero dovuto accedere al Pronto Soccorso”. Caso smontato.