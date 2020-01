Lazio Cremonese Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Lazio e Cremonese: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi martedì 14 gennaio 2020, alle ore 18.00, il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Lazio e Cremonese.

La squadra di casa è lanciatissima in campionato alla ricerca delle prime 2 in classifica, Juventus e Inter, invece gli ospiti in serie B sono nelle zone basse della classifica. Nel pomeriggio, il Napoli – in cui ha esordito Demme – ha battuto il Perugia.

Lazio Cremonese: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio Olimpico di Roma è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

La Cremonese ha una discreta tradizione in serie A e le 2 squadre si sono incontrate per ben 28 volte nel corso della loro storia. I precedenti danno ragione alla Lazio, che ha vinto 13 sfide precedenti, contro 8 vittorie della Cremonese e 7 pareggi. L’ultimo precedente all’Olimpico risale alla stagione 1995-1996: si affermò la Lazio per due a uno.

Lazio Cremonese, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Molte assenze tra le file laziali, che rinunciano agli squalificati Marusic e Leiva, più gli indisponibili Correa e Lukaku. Inzaghi non può fare a meno però di Acerbi, Luis Alberto e Immobile. Ricorre al turnover anche Rastelli per la Cremonese. Queste le formazioni:

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Caracciolo, Terranova; Zortea, Gustafson, Deli, Castagnetti, Migliore; Palombi, Ceravolo.