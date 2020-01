Inter Cagliari Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Inter e Cagliari: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

I nerazzurri, pareggiando con l’Atalanta, hanno perso il primato in classifica, ma sono sempre lì a un passo dalla Juventus campione d’inverno, i sardi sono in crisi di risultati dopo un ottimo avvio di campionato.

Inter Cagliari: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono otto i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia, con 5 affermazioni nerazzurre. L’ultima volta nella stagione 2015-2016 finì tre a zero per l’Inter. I nerazzurri hanno segnato in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in tutte le competizioni, con una media di 2 gol a partita.

Inter Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Molto turnover nell’Inter di Conte, dove in mezzo alla difesa a 3 si rivedrà Ranocchia, sulle fasce Lazaro e Dimarco, ma soprattutto Sanchez al fianco di Lukaku, Maran cambia poco rispetto all’11 titolare. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic, Dimarco; Sanchez, Lukaku.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; Cerri, Simeone.