Grande Fratello Vip: Zequila ha bestemmiato? Arriva la ‘sentenza’ – VIDEO

Nuove polemiche al Grande Fratello Vip: secondo alcuni telespettatori, Antonio Zequila ha bestemmiato, arriva la ‘sentenza’ della produzione.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip, dopo l’espulsione di Salvo Veneziano, il pizzaiolo ex gieffino della prima edizione. Il concorrente è stato estromesso dal reality show per delle frasi pesanti, ritenute sessiste. Ora nell’occhio del ciclone finisce Antonio Zequila.

Il video della presunta bestemmia di Zequila al Grande Fratello Vip

Utenti e osservatori sono certi: il concorrente, attore ed opinionista televisivo, avrebbe bestemmiato. Lo hanno denunciato sui social. Su Twitter, qualcuno ha anche caricato un breve video che attesterebbe la bestemmia. Un utente denuncia: “Ecco il video della bestemmia di Zequila! Oltre ad essere chiarissima, il fatto che provi poi a storpiarla due/tre volte fa capire che si è reso subito conto dell’errore…”.

Ma mentre la polemica impazza, la produzione del Grande Fratello Vip emette la ‘sentenza’ che assolve Antonio Zequila. Questo il breve comunicato: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.