Grande Fratello Vip: nuove espulsioni in vista dopo Salvo Veneziano

Caos al Grande Fratello Vip: nuove espulsioni in vista dopo quella di Salvo Veneziano, sotto accusa ci sono i ‘complici’ del pizzaiolo.

Il pizzaiolo Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip nella serata di ieri. “Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma”, spiega in una nota la produzione del programma. Hanno pesato alcune espressioni giudicate sessiste pronunciate dal concorrente.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Salvo prende di mira Paola Di Benedetto – VIDEO

Leggi anche –> Salvo Veneziano choc dopo il Gf: abbandonato dalla moglie e senza soldi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La reazione di Salvo Veneziano all’espulsione dal Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano, che ha partecipato alla prima storica edizione del Grande Fratello, non ha reagito bene alla squalifica. Sua moglie Giusy Merendino, intervenuta a Mattino 5, ha spiegato: “Ho sentito una persona molto ferita, una persona che in questo momento non sta bene. Inizialmente non si è reso conto, quando poi gli hanno fatto vedere lì lui si è reso conto. Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e chiede scusa a tutte le donne”.

A pesare sono state le parole pronunciate nei confronti di Elisa De Panicis prima e successivamente di Paola Di Benedetto, ma adesso rischiano altri concorrenti. Infatti, c’è una frase considerata offensiva, ma che non è del tutto chiara, pronunciata da Fabio Testi. Poi c’è una richiesta che arriva attraverso un sondaggio lanciato dalla trasmissione ‘Striscia la notizia’.

‘Striscia la notizia’ chiede nuovi provvedimenti al Grande Fratello Vip

Il tg satirico chiede attraverso il suo sito: “Il Gf Vip ha deciso di eliminare Salvo Veneziano in seguito alle sue affermazioni sessiste nei confronti delle due concorrenti Elisa De Panicis e Paola di Benedetto. Ma il Gf Vip non avrebbe dovuto squalificare anche Patrick Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, testimoni e complici delle affermazioni di Salvo?”. Viene infine annullato il televoto di questa settimana e gli utenti che già hanno dato la propria preferenza verranno rimborsati.