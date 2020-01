Conosciamo meglio Florencia Lourdes Genna: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della professoressa di matematica

Florencia Lourdes Genna nasce in Argentina, ma si trasferisce fin da piccola in Italia. All’età di tre anni già sapeva risolvere le radici quadrate. Laureata in Chimica, con tesi sperimentale sulle proteine, è stata ricercatrice per una ONG in patria e in Colombia. Attualmente vive a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove insegna chimica, fisica e matematica all’Istituto Toniolo di Pieve di Soligo. Inoltre, dà ripetizioni private e insieme ai genitori gestisce un’erboristeria di famiglia. A gennaio 2020 partecipa per la prima volta all’edizione di Pupa e il Secchione e viceversa in coppia con Mariano Catanzaro.

Florencia Lourdes Genna, chi è: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco. Ha un profilo Instagram, dove vanta circa 3mila follower. Le sue dichiarazioni fanno intendere di una donna molto forte: “E’ tutta la vita che lotto per conquistare il mio posto nella società. Sono qui per smontare lo stereotipo della donna tutta unghiette e parrucchiere, dobbiamo dimostrare che valiamo molto in tutti i campi”. Ha anche un figlio.