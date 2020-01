La fidanzata tradita non ci sta a reprimire dentro di sé tutta la propria frustrazione e si vendica in maniera terribile ed inesorabile del suo ex infedele.

Una fidanzata tradita e delusa non è certo rimasta con le mani in mano. E ha voluto prendersi una tremenda vendetta nei confronti del suo ex fedifrago, che nel periodo in cui sono stati insieme era solito frequentare almeno un’altra donna di nascosto.

Cosa ha fatto questa tenace fidanzata tradita, che ora certamente utilizzerà quanto di brutto vissuto sulla sua pelle per farne tesoro? Ha stampato svariati volantini con la foto dell’uomo che pensava di amarla. E con questi ha tappezzato un intero treno della linea ferroviaria che collega la località di Mortara a Milano. Questa è la sorpresa che hanno trovato svariati pendolari nelle scorse ore. Con i volantini che recavano tanto di nome e cognome dell’uomo incapace di intrattenere una sana relazione.

Fidanzata tradita, la vendetta approvata da tutto il web

“Sei un traditore e un farabutto. Hai ignorato le mie lacrime, ora ignora pure questo e ringrazia che sono una signora”, era la lunga e sentita frase ricolma di delusione che accompagnava il resto dei foglietti. E tutta questa vicenda sta facendo anche il giro del web. Logico che sia così, dal momento che storie virali come questa riescono presto a fare presa sui sentimenti della gente. E la ragazza in questione sta ricevendo anche pieno sostegno per questa iniziativa, vista come un atto di grande coraggio.

