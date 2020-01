Corpo smembrato in una borsa, polizia indaga sul misterioso ritrovamento

La polizia di Dublino ha aperto un’indagine per omicidio dopo il ritrovamento di un corpo smembrato in più parti e lasciato all’interno di una borsa.

La scorsa notte un giovane residente a Dublino ha fatto una scoperta sconcertante. Il ragazzo stava camminando in una zona residenziale della capitale irlandese quando si è imbattuto in una borsa lasciata nel giardino innanzi ad un abitazione. Mentre camminava verso la borsa si è accorto che c’era qualcosa che usciva e quando è stato sufficientemente vicino ha capito che si trattava di un arto umano. Il giovane ha quindi denunciato la terrificante scoperta alla polizia che intervenuta immediatamente sul luogo del crimine.

Leggi anche ->Conosce un uomo online e va all’appuntamento: 24enne smembrata in 14 pezzi

Quando il reparto della scientifica della polizia di Dublino ha esaminato il contenuto della borsa, vi ha trovato all’interno due braccia ed una gamba. Al momento non è noto dove si trovino le altre parti del corpo della vittima. La polizia, infatti, ha recintato tutta la zona per scoprire se nei dintorni della borsa ci fossero altre parti del corpo. Al momento non è stato trovato né il torso né la testa.

Leggi anche ->Ragazza uccisa Tinder | conosce un uomo | il corpo in una valigia sepolta in un bosco

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Corpo smembrato in una borsa, aperta un’indagine

Concluse le indagini sul luogo del ritrovamento delle parti del cadavere, la polizia ha aperto un’indagine per omicidio. Nelle prossime ore si proverà a risalire all’identità della vittima analizzando le sue impronte digitali. Si spera che una volta identificata, si potrà risalire ai suoi ultimi spostamenti e capire con chi si era vista prima di essere uccisa e smembrata. Il dipartimento di Polizia di Dublino ha commentato il ritrovamento sospetto con un comunicato in cui si legge: “Gli agenti della scientifica stanno esaminando la scena del crimine che al momento è stata recintata. Non ci sono ulteriori dettagli sulla vicenda, le indagini sono in corso”.