Valentina Autiero è una responsabile commerciale e barista originaria di Anzio, in provincia di Roma.

Valentina Autiero è una responsabile commerciale e barista originaria di Anzio, in provincia di Roma. E’ famosa al pubblico di Canale 5 per via della sua assidua presenza nel parterre femminile di Uomini e Donne, Trono Over. Durante la scorsa stagione del dating show la ragazza si è fatta conoscere sopratutto per via della sua ironia, poiché con gli uomini non le è andata benissimo. Quest’anno Valentina è di nuovo dama.

Valentina Autiero: vita privata e biografia

Valentina Autiero, 40 anni, è nata ad Azio il 21 dicembre 1979. Dopo aver conseguito il diploma, inizia subito a lavorare decisa a crearsi una sua propria indipendenza economica. Da sempre appassionata di fitness e molto attenta all’aspetto esteriore, in una passata puntata di Uomini e Donne la donna ha raccontato di avere un “brutto carattere”: schietto, deciso e diretto. Per via di questa sua spontaneità a volte brutale, nel corso del programma si è attirata le antipatie di parecchi personaggi del parterre maschile. Secondo Valentina, però, crescendo avrebbe migliorato molto il suo carattere, ammorbidendosi. Da giovane, ha raccontato, era anche peggio. A Uomini e Donne la Autiero starebbe cercando un uomo maturo e premuroso, che la faccia sentire sicura e protetta. Le sue relazioni passate, anche fuori dal programma, sono sempre finite male ma Valentina si è consolata con i due nipoti, figli della sorella, con i quali trascorre moltissimo tempo.

Valentina Autiero: carriera ed esperienza a Uomini e Donne

Valentina lavora come responsabile di un centro estetico e come barista. Ha iniziato a lavorare molto presto, a soli 20 anni, come assistente alla poltrona in uno studio dentistico. Ha continuato a lavorare nello stesso studio per quindi anni, prima di dedicarsi all’estetica. Ogni notte, poi, la bella donna si diverte lavorando come barista. Sarebbe stato un amico, preoccupato per la situazione sentimentale di Valentina, ad iscriverla alle audizione per il casting di Uomini e Donne: la prima volta lei rifiutò di partecipare, poiché aveva iniziato ad uscire con qualcuno, ma quando è stata richiamata da Maria De Filippi dopo un paio di anni è entrata ufficialmente a fare parte del programma. Attualmente sta conoscendo il nuovo protagonista del Trono Over, Simone Virdis.

