Chi è Claudia Coppola, la nuova fidanzata di Andrea Damante. Tutto quello che sappiamo sulla nuova fidanzata del dj.

Dopo la fine della burrascosa relazione con Giulia De Lellis, sembra che Andrea Damante abbia finalmente ritrovato l’amore: si chiama Claudia Coppola la nuova fidanzata del dj ex tronista di Uomini e Donne, che nell’ultimo anno ha vissuto moltissimi e brevissimi flirt.

Claudia Coppola: vita privata e biografia

Claudia Coppola è nata a Milano nel 1998. Frequenta l’Università Bocconi, e allo stesso tempo lavora come modella e fotomodella collaborando con marchi prestigiosi molto famosi. Non è chiaro come abbia conosciuto Andrea Damante, ma forse potrebbe essere successo tramite l’amica Chiara Montemurro. Anche Chiara in passato avrebbe frequentato Damante, ma la relazione sarebbe durata molto poco. Quella con Claudia, al contrario, ha l’aria di essere (finalmente) una storia seria. La modella era già stata avvistata in compagnia di Andrea tempo fa, quando i due avevano cenato insieme in un noto ristorante milanese. La love story al momento non era stata confermata da nessuno dei due, ma pare che oggi Damante abbia ufficializzato la cosa pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della coppia in vacanza alle Bahamas. Nell’immagine Claudia e Andrea nuotano fra le onde ridendo, poi si tengono per mano. Una dimostrazione d’amore così “social” in passato Andrea Damante l’aveva riservata solo a Giulia De Lellis. La rottura della ex coppia di Uomini e Donne era stata dolorosa per entrambi, ma mentre Giulia ha fatto presto a trovare nuovi amori in Irama e poi Andrea Iannone, Damante non ha reso pubblica nessuna delle sue relazioni dopo Giulia fino ad oggi.

