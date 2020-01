Camion in fiamme | mezzo Ama a fuoco | pericolo per i passanti

Camion in fiamme | mezzo Ama a fuoco | pericolo per i...

A Roma nella mattinata del 14 gennaio c’è stato un camion in fiamme, a pochissima distanza dagli altri veicoli che transitavano. Il mezzo pesante a fuoco sulla via Cassia

Un camion in fiamme a Roma questa mattina lungo un tratto della via Cassia. È quanto alcuni residenti e passanti hanno potuto constatare passando nei pressi della Marymount International School, a via di Villa Lauchli.

LEGGI ANCHE –> Incidente metro | scontro fra 3 treni a Napoli | 9 feriti

Le immagini hanno destato non poca impressione. Il mezzo finito preda delle fiamme è uno di quelli facenti parte della pattuglia dell’Ama, l’azienda municipalizzata adibita alla raccolta dei rifiuti lungo tutto il territorio di Roma Capitale. Il fatto ha avuto luogo attorno alle ore 11:00, con il camion in fiamme nel breve volgere di qualche attimo. In seguito al rogo sono avvenute anche due esplosioni, udite entrambe in maniera distinta. Le deflagrazioni devono avere interessato il serbatoio del carburante.

LEGGI ANCHE –> Incendi Australia | necessario abbattere cammelli | “Bevono troppo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Camion in fiamme, un potenziale rischio per gli altri passanti

Per fortuna non si hanno notizie di persone rimaste ferite da questa controversa circostanza. Il conducente del tir è riuscito a mettersi in salvo, anche se la situazione venutasi a creare è stata di grave e potenziale pericolo. Alcuni veicoli infatti hanno transitato molto vicino al camion finito preda del fuoco. Inoltre lo stesso ha perso dei detriti infuocati, tra i quali una ruota che ha sfiorato una persona in quel momento a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti diversi vigili del fuoco ed anche alcuni agenti di polizia. In pochi minuti dal loro arrivo l’area è stata messa in sicurezza e le fiamme spente.

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale a Mestre | Sara muore a 25 anni sotto agli occhi del fidanzato