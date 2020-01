Aurora Staltieri chi è: età, carriera e vita privata della ballerina di burlesque

Conosciamo meglio Aurora Staltieri, in arte Marilyn Stal: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della ballerina di burlesque

Aurora Staltieri, in arte Marilyn Stal, è una poliedrica attrice conosciuta per diversi film e fiction ma anche per diverse pubblicità: è stato protagonista, per esempio nel 2009, con i premi al “Valva film festival” per il film “ The Real Life” ed al “All Festival Awards” c/o il Cineshow di Torino. In passato si è fatta anche fotografare in un calendario bollente che ha fatto ammattire gli italiani. Inoltre, è una ballerina di burlesque, è stata immortalata dal fotografo Bruno Oliviero nel 2014. S’ispira all’arte della seduzione della scuola di Dita Von Teese.

Aurora Staltieri chi è: vita privata

Della sua sfera personale si conosce ben poco. Molto attiva su Instagram con scatti provocati, può vantare sul suo profilo ufficiale circa 1500 follower.