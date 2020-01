Stasera in tv, Poveri ma ricchissimi: la trama e il cast del film

Appuntamento a questa sera, lunedì 13 gennaio, con il film Poveri ma ricchissimi in onda su Canale 5 a partire dalle 21:25: trama e cast

Questa sera, lunedì 13 gennaio, andrà in onda su Canale 5 il film Poveri ma ricchissimi, commedia del 2017 interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello. La famiglia Tucci, dopo aver vinto cento milioni alla lotteria, si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. In questo modo viene realizzato il sogno di molti italiani, ovvero quello di non sottostare alle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all’estro del momento.

LEGGI ANCHE >>> Christian De Sica, chi è: età, carriera, moglie, figli e vita privata



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv, Poveri ma ricchissimi: il cast

Film del 2017 diretto da Fausto Brizzi, ecco il completo cast della pellicola: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lodovica Comello, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro, Dario Cassini, Giobbe Covatta, Tess Masazza, Nicolò De Devitiis, Roberta Lanfranchi. Tra gli episodi più divertenti troviamo protagonisti, in particolar modo, Anna Mazzamauro (nonna Nicoletta) ed Enrico Brignano (zio Marcello).